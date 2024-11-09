Экипаж МКС по случаю Дня благодарения ждет особое меню



Снимок МКС.

Источник: © EPA/NASA Снимок МКС.Источник: © EPA/NASA

Праздничный ужин будет состоять из жареной индейки, картофельного пюре в "космической" упаковке, хлеба из кукурузной муки и десерта

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Специальное меню в традициях отмечаемого в четверг в США Дня благодарения ждет членов экипажа Международной космической станции (МКС). Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), трое американцев, двое россиян и один итальянец отведают в этот день жареную индейку. Гарниром послужит картофельное пюре в "космической" упаковке, а также хлеб из кукурузной муки и десерт из клюквы и яблок.

По данным AP, для американских астронавтов день будет рабочим. Праздничный ужин они организуют ближе к вечеру по времени атлантического побережья США.

Традиция отмечать День благодарения зародилась в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу господу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную для выходцев из Европы птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. Фаршированную птицу подают с клюквенным сиропом и картофельным пюре в качестве гарнира, а десертом обычно служит тыквенный пирог.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна, в 1941 году Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября.