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"Технодинамика" планирует разработать шасси для перспективного самолета Ил-276

24.11.2017 ТАСС 100 0
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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC

Ожидается, что этапы эскизного и технического проектов будут реализованы в ближайшие полтора года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) планирует разработать взлетно-посадочные устройства (шасси, тормозные щитки) для среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Все этапы работ по созданию оборудования будут вестись на базе самарского предприятия "Авиаагрегат". В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов. "Технодинамика" предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета", - сообщили в холдинге.

Предварительное проектирование самолета начнется уже в этом году. Работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство.

По словам генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова, с 2026 года самарский "Авиаагрегат" рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276. "На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно", - отметил Насенков.

Основные характеристики самолета Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72. "На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 - это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии. Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно- посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей", - добавил глава "Технодинамики".

Как рассказал ранее в интервью ТАСС руководитель программы среднего военно-транспортного самолета в ПАО "Ил" Игорь Бевзюк, первый полет среднего военно-транспортного самолета Ил-276 запланирован на 2023 год.
23.11.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-72
Ил-276
Компании
Ил
Технодинамика

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