Вторую общевойсковую армию признали лучшим объединением ЦВО 2017 года



Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Вторую общевойсковую армию признали лучшим объединением Центрального военного округа (ЦВО) РФ по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Вторая общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три - международных. Основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих.

Как отметил генерал-майор Роман Бердников, в этом году был выполнен колоссальный объем работы.

"Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК "Искандер-М" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане", - рассказал Бердников.