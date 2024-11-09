Вторую общевойсковую армию признали лучшим объединением ЦВО 2017 года
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Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Вторую общевойсковую армию признали лучшим объединением Центрального военного округа (ЦВО) РФ по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Вторая общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три - международных. Основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих.
Как отметил генерал-майор Роман Бердников, в этом году был выполнен колоссальный объем работы.
"Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК "Искандер-М" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане", - рассказал Бердников.
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23.11.2017
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