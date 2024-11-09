В горах Северного Кавказа разведчики ЮВО "уничтожили" террористов
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Тренировка разведчиков в горной местности. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа в рамках специальной подготовки отработали поиск и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе практических занятий разведчики отработали вопросы блокирования района базирования НВФ и его уничтожения, поиска схронов боеприпасов и оружия в горной местности", - сказал он.
Также военнослужащие учились штурмовать укрепленный пункт противника в целях ликвидации базы условных боевиков и освобождения условных заложников.
Кроме того, разведчики отработали элементы ведения разведывательных и засадных действий в тылу условного противника, маскировки, приемов рукопашного и ножевого боя, выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.
В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды ИМ-100, сигнальные ракеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. В практических занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около десяти единиц вооружения и военной техники.
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23.11.2017
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