На российской военной базе в Армении прошли антитеррористические занятия
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Армении прошли занятия по организации взаимодействия караулов, суточного наряда, дежурных подразделений и подразделений противодействия терроризму по отражению нападения на объекты воинской части, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В военных городках Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов под руководством командиров соединений группы антитеррора и военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве, при поддержке расчетов подразделений беспилотных летательных аппаратов, были отработаны вопросы по обнаружению диверсионных групп незаконных вооруженных формирований условного противника, отражения нападения на военные объекты военной базы, их преследования и ликвидации.
"В ходе занятий военнослужащие выполнили более 50 вводных задач по отражению нападения на военные объекты", - сказал Астафьев. Отработали более десяти различных алгоритмов действий и порядок взаимодействия между подразделениями и силовыми структурами двух стран при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций с использованием современных средств связи.
В учебных мероприятиях в Закавказье принимали участие более 1 тысячи военнослужащих и около 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.
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23.11.2017
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