В Южной Осетии военные инженеры очистили от боеприпасов горный полигон
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Российские военные инженеры. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Военные инженеры завершили сплошную очистку горного полигона Дзарцеми от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов на российской военной базе 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Работы осуществлялись под руководством начальника инженерной службы военной базы и проводились исключительно силами обученных инженерно-сапёрных подразделений с использованием специальной экипировки и снаряжения.
"В течение месяца на полигоне и войсковых стрельбищах военной базы было очищено более 3 тысяч гектаров", - сказал он. При проведении инженерной разведки и сплошной очистки полигонов были привлечены более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений и задействованы около десяти единиц специальной и военной техники.
Обнаруженные боеприпасы уничтожались на месте методом подрыва накладным зарядом. В общей сложности уничтожены более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
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23.11.2017
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