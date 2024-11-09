В Южной Осетии военные инженеры очистили от боеприпасов горный полигон



Российские военные инженеры. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Российские военные инженеры. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Военные инженеры завершили сплошную очистку горного полигона Дзарцеми от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов на российской военной базе 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Работы осуществлялись под руководством начальника инженерной службы военной базы и проводились исключительно силами обученных инженерно-сапёрных подразделений с использованием специальной экипировки и снаряжения.

"В течение месяца на полигоне и войсковых стрельбищах военной базы было очищено более 3 тысяч гектаров", - сказал он. При проведении инженерной разведки и сплошной очистки полигонов были привлечены более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений и задействованы около десяти единиц специальной и военной техники.

Обнаруженные боеприпасы уничтожались на месте методом подрыва накладным зарядом. В общей сложности уничтожены более 4 тысяч взрывоопасных предметов.