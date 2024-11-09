Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США признались в поставках Украине летального оружия

24.11.2017 Lenta.ru 130 0
0
Понравилась новость?
 0
PSRL-1
Ручной противотанковый гранатомет PSRL-1 (Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher) на базе советского образца РПГ-7.
Источник: armyrecognition.com

Американская компания AirTronic USA с 2016 года поставляет на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7, сообщает украинский сайт "Голос Америки".

"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я раскрыть не могу", — сказал глава компании Ричард Вендивер.

По информации издания, гранатометы AirTronic USA имеют ограниченную дальность попадания, потому США гарантируют, что PSRL будут использовать исключительно в оборонных целях. "Очевидно, PSRL — это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, у них дальность попадания только тысяча метров", — заявил бизнесмен.

Однако, по словам Вендивера, "если наступательные войска начнут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление".

По мнению бизнесмена, поставки PSRL не противоречат минским соглашениям. Посол Украины в США Валерий Чалый надеется, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут поставлять на Украину более мощное оружие.

В феврале 2015 года Россия, Франция, Германия и Украина подписали комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.

Законопроект, который предусматривает предоставление летального оружия Украине, принят американскими палатой представителей и сенатом. Окончательно документ должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом. Предполагаемая сумма поставок оружия украинской стороне оценивается в 50 миллионов долларов.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
РПГ-7
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы