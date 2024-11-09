США признались в поставках Украине летального оружия
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Ручной противотанковый гранатомет PSRL-1 (Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher) на базе советского образца РПГ-7.
Источник: armyrecognition.com
Американская компания AirTronic USA с 2016 года поставляет на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7, сообщает украинский сайт "Голос Америки".
"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я раскрыть не могу", — сказал глава компании Ричард Вендивер.
По информации издания, гранатометы AirTronic USA имеют ограниченную дальность попадания, потому США гарантируют, что PSRL будут использовать исключительно в оборонных целях. "Очевидно, PSRL — это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, у них дальность попадания только тысяча метров", — заявил бизнесмен.
Однако, по словам Вендивера, "если наступательные войска начнут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление".
По мнению бизнесмена, поставки PSRL не противоречат минским соглашениям. Посол Украины в США Валерий Чалый надеется, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут поставлять на Украину более мощное оружие.
В феврале 2015 года Россия, Франция, Германия и Украина подписали комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.
Законопроект, который предусматривает предоставление летального оружия Украине, принят американскими палатой представителей и сенатом. Окончательно документ должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом. Предполагаемая сумма поставок оружия украинской стороне оценивается в 50 миллионов долларов.
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23.11.2017
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