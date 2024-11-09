Россия признала выброс радиации, но умалчивает о его источниках



АЭС.

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева АЭС.Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

По мнению западных экспертов, причиной радиоактивной волны, распространившейся из России над Европой, могла стать утечка на уральском заводе по переработке ядерного топлива, пишут франкоязычные и британские СМИ. Отрицания "Росатома" могут бросить тень на его репутацию, считает пресса.

Наконец-то рассеяны последние сомнения касательно точного происхождения очень необычного радиоактивного загрязнения, которое пролетело над Западной Европой с конца сентября до начала октября, пишет Сирил Ванлерберг во французской газете Le Figaro в статье под заголовком "Рутений-106: радиоактивное загрязнение, пришедшее из России". Российское метеорологическое агентство Росгидромет раскрыло в понедельник вечером "чрезвычайно повышенные" уровни искусственного элемента, рутения-106, начиная с 25 сентября 2017 года, на юге Урала, рядом с большим атомным объектом "Маяк", передает автор. Места, где были проведены анализы, находятся близко к области, установленной Французским институтом радиозащиты и атомной безопасности (IRSN) между Волгой и Уралом в качестве самого вероятного источника этого атмосферного загрязнения, говорится в статье.

"Маяк", который был изначально предназначен для производства плутония для первых советских атомных бомб, уже пережил худшую атомную катастрофу в СССР до Чернобыля - взрыв вызвал массивный выброс радиоактивной пыли 29 сентября 1957 года с последствиями на расстоянии до 300 км от отправной точки", - сообщает журналист. "Шестьдесят лет спустя западные эксперты заподозрили аварию в одном из блоков "Маяка", занимающемся переработкой ядерного топлива с электростанций", - пишет автор. "В случае выхода из строя охлаждения в резервуаре для переработки жидкость может быстро закипать, высыхать и производить, с одной сторон, высокорадиоактивную пыль, которую задержит фильтр, и, с другой, газообразные выбросы, содержащие рутений-106, которые не фильтруются и могут попасть в атмосферу", - пояснил газете заместитель генерального директора IRSN Жан-Марк Пере.

Однако в заявлении британской газете Daily Telegraph во вторник "Росатом" сказал, что не было "незаявленных аварий" и что выброс рутения-106 не был связан с каким-либо объектом "Росатома". Об этом сообщает корреспондент издания Алек Лун в статье под заголовком: "Сообщение о "чрезвычайно высоком" радиоактивном загрязнении указывает на то, что атомное облако пришло из России". "Маяк" заявил агентству РИА "Новости", что он не обрабатывал атомное топливо с рутением-106 в этом году.

Росгидромет "проболтался", когда Россия уже изготовилась к информационной войне, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан в статье под заголовком "Скрытность и подозрения вокруг российского радиоактивного облака". Так, 11 октября "Росатом", промышленный и энергетический гигант, контролирующий всю российскую атомную промышленность, включая "Маяк", заявил, что утечка исходила не из России, а из "страны Восточной Европы", подразумевая Украину, передает автор. По мнению журналиста, "многократные отрицания "Росатома" могут дискредитировать российскую атомную промышленность, в то время как государственный монополист афиширует первый в мире портфель заказов на строительство АЭС (100 млрд долларов в 25 странах-клиентах)".

"Радиоактивное облако, которое затронуло Россию и добрую часть стран Западной Европы - включая Францию, не перестает вызывать шумиху. В частности, между Россией и Францией", - передает французская газета Ouest-France в редакционной статье, озаглавленной "Радиоактивное облако. Полемика между Россией и Францией раздувается". "Российский региональный руководитель дошел до того, что предположил, будто IRSN обвинил Россию, чтобы способствовать развитию французской атомной промышленности, в частности, компании Areva и ее деятельности по переработке атомных отходов", - говорится в статье.

"Источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим "Маяком" предприятие по переработке ядерных отходов. Наводит на определенные мысли", - цитирует издание заявление Евгения Савченко, министра общественной безопасности Челябинской области, сайту Ura.ru.

В IRSN заявили, что это бред, передает газета. IRSN "никак не заинтересован во вмешательстве в промышленные интересы", уверил замдиректора института Жан-Марк Пере, добавив, что институт "не был первым из тех, кто сообщил" об обнаружении в Европе этого радиоактивного загрязнения. Пере также сказал, что "не желает ввязываться в полемику" и что институт "проводит ту же работу по объектам Areva, а также на территории Франции и в Европе".

Нил Хайетт, профессор химии ядерных материалов в Университете Шеффилда (Великобритания), заявил британской газете The Guardian: "Этот изотоп происходит от переработки атомного топлива либо от материалов для производства медицинских изотопов. Он достаточно недолговечен, так что это означает, что это должно быть относительно молодое топливо. Должно быть, оно вышло из реактора недавно и было недавно переработано".

По словам Хайетта, странно, что не были зафиксированы другие радиоизотопы, так как обычно топливные отходы содержат смесь различных радиоактивных материалов, передают журналисты газеты Шон Уолкер и Ханна Девлин в статье под заголовком "Российское атомное предприятие отрицает, что является источником высоких уровней радиации". Одним из возможных объяснений является то, что топливо было переработано и сконцентрировано для использования в ядерных батареях, которые используются для спутников, предположил профессор. "Если на заводе, который их изготовляет, была утечка, это может объяснить, почему был зафиксирован только этот изотоп", - заявил ученый.

Черил Рофер, ядерный химик, которая работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории (США), заявила британской газете Independent, что утечка, если речь идет о ней, вероятно, произошла в результате пробоины в системах фильтрации воздуха. Об этом сообщает корреспондент газеты Оливер Кэрролл в статье под заголовком: "Россию обвиняют в "укрывательстве", в то время как власти признают, что наблюдали резкий скачок уровня радиации - но отказываются расследовать ее источник". Скрытность вокруг инцидента делает его "еще более непонятным", добавила химик. "Невозможно не вспомнить о Чернобыле - тогда СССР ничего не говорил, даже когда все остальные фиксировали радионуклиды, - отметила Рофер. - Эта скрытность нанесла вред жизням многих людей - об этом говорил Горбачев, с режимом было что-то серьезно не так".