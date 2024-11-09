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Восемь человек с разбившегося самолета ВМС США спасены, еще троих ищут

24.11.2017 ТАСС 107 0
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C-2A
Палубный военно-транспортный самолет C-2A Greyhound.

В сообщении отмечается, что все спасенные находятся в хорошем состоянии

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Восемь человек из числа 11 членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту разбившегося к юго-востоку от Окинавы американского самолета C2-A, спасены. Как сообщило в среду командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США, поиски еще троих человек продолжаются.

"В результате поисково-спасательной операции были обнаружены восемь человек", - говорится в уведомлении. Как отмечается, все они были доставлены на борт авианосца Ronald Reagan для проведения медицинского осмотра, спасенные находятся в хорошем состоянии. "Поисково- спасательная операция в отношении троих служащих продолжается с участием кораблей и авиации ВМС США и морских сил самообороны Японии", - говорится в сообщении командования.

Транспортный самолет палубной авиации C2-A упал в воду примерно в 500 км к юго-востоку от японской Окинавы. Как сообщило американское командование, он направлялся на авианосец Ronald Reagan, принимающий в Филиппинском море участие в учениях с Силами самообороны Японии, с военной базы Ивакуни в префектуре Ямагути.

Упавший самолет приписан к подразделению, которое, как сообщили американские военные, в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии перевозит с суши на Ronald Reagan важные грузы, почту, военнослужащих и посетителей.
23.11.2017
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принадлежат ТАСС
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