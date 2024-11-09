Восемь человек с разбившегося самолета ВМС США спасены, еще троих ищут
|
|
Палубный военно-транспортный самолет C-2A Greyhound.
В сообщении отмечается, что все спасенные находятся в хорошем состоянии
ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Восемь человек из числа 11 членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту разбившегося к юго-востоку от Окинавы американского самолета C2-A, спасены. Как сообщило в среду командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США, поиски еще троих человек продолжаются.
"В результате поисково-спасательной операции были обнаружены восемь человек", - говорится в уведомлении. Как отмечается, все они были доставлены на борт авианосца Ronald Reagan для проведения медицинского осмотра, спасенные находятся в хорошем состоянии. "Поисково- спасательная операция в отношении троих служащих продолжается с участием кораблей и авиации ВМС США и морских сил самообороны Японии", - говорится в сообщении командования.
Транспортный самолет палубной авиации C2-A упал в воду примерно в 500 км к юго-востоку от японской Окинавы. Как сообщило американское командование, он направлялся на авианосец Ronald Reagan, принимающий в Филиппинском море участие в учениях с Силами самообороны Японии, с военной базы Ивакуни в префектуре Ямагути.
Упавший самолет приписан к подразделению, которое, как сообщили американские военные, в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии перевозит с суши на Ronald Reagan важные грузы, почту, военнослужащих и посетителей.
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.03.2016 Постройка британского авианосца Queen Elizabeth близится к завершению
10.11.2010 Как в 2015 году США проиграли войну на море
15.11.2017 Глава Пентагона назвал обычным делом учения с тремя авианосцами у берегов КНДР
15.11.2017 Человек с рундуком
13.11.2017 "Ковчеги демократии". На что способны авианосные ударные группы ВМС США
13.11.2017 Американский военный самолет провел очередную оперативную разведку вблизи демаркационной линии на Корейском полуострове
13.11.2017 Учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР, заявил эксперт
10.11.2017 Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане