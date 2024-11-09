WP: США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ
|
|
Источник: © AP Photo/Hussein Malla
В Вашингтоне хотят создать в Сирии новые управленческие структуры, которые не будут иметь отношения к Дамаску
ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти США намереваются сохранить свое военное присутствие на севере Сирии и после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе чтобы не допустить восстановления там контроля со стороны правительственных войск, поддерживаемых Ираном. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.
В статье отмечается, что "поражение ИГ вскоре может оказаться неминуемым", американские военнослужащие потеряют законное основание находиться на территории республики. Вывод американских солдат может позволить правительственным силам президента Башара Асада занять эти оставшиеся районы Сирии, что станет гарантией "политического выживания" сирийского лидера, чего хотели бы и в Тегеране.
"Чтобы предотвратить такой исход, должностные лица США, по их словам, планируют сохранить присутствие своих войск на севере Сирии, где американцы готовили и оказывали поддержку СДС ["Силам демократической Сирии"] в борьбе с ИГ", - говорится в тексте, отметив, что Вашингтон хочет создать там новые управленческие структуры, не имеющие отношения к Дамаску.
Поддержка отрядов СДС, состоящих преимущественно из курдов, также даст возможность оказать давление на Асада и заставить его пойти на уступки во время переговоров в Женеве, проводимых под эгидой ООН. Как сообщили ранее в Пентагоне, сейчас в Сирии находятся 503 военнослужащих из США.
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.11.2017 Путин на встрече с Асадом: Военная операция в Сирии завершается
16.11.2017 Россия в ООН не поддержала резолюции против Ирана, КНДР и Сирии
07.11.2017 "Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
07.11.2017 МО РФ заявило, что наступление армии Сирии вдоль Евфрата завершит разгром террористов
07.11.2017 Коалиция сирийской оппозиции не поедет на конгресс нацдиалога в Сочи
03.11.2017 Охота на нефть. Почему успехи САА и России на востоке Сирии нервируют США
31.10.2017 Победа близка как никогда