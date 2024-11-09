WP: США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ



Источник: © AP Photo/Hussein Malla Источник: © AP Photo/Hussein Malla

В Вашингтоне хотят создать в Сирии новые управленческие структуры, которые не будут иметь отношения к Дамаску

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти США намереваются сохранить свое военное присутствие на севере Сирии и после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе чтобы не допустить восстановления там контроля со стороны правительственных войск, поддерживаемых Ираном. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

В статье отмечается, что "поражение ИГ вскоре может оказаться неминуемым", американские военнослужащие потеряют законное основание находиться на территории республики. Вывод американских солдат может позволить правительственным силам президента Башара Асада занять эти оставшиеся районы Сирии, что станет гарантией "политического выживания" сирийского лидера, чего хотели бы и в Тегеране.

"Чтобы предотвратить такой исход, должностные лица США, по их словам, планируют сохранить присутствие своих войск на севере Сирии, где американцы готовили и оказывали поддержку СДС ["Силам демократической Сирии"] в борьбе с ИГ", - говорится в тексте, отметив, что Вашингтон хочет создать там новые управленческие структуры, не имеющие отношения к Дамаску.

Поддержка отрядов СДС, состоящих преимущественно из курдов, также даст возможность оказать давление на Асада и заставить его пойти на уступки во время переговоров в Женеве, проводимых под эгидой ООН. Как сообщили ранее в Пентагоне, сейчас в Сирии находятся 503 военнослужащих из США.