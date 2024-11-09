"Ъ": крымский судостроительный завод "Море" перейдет в управление "Калашникова"
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Судостроительный завод "Море" в Феодосии.
Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС
Решение должно способствовать увеличению компетенции концерна в строительстве скоростных судов и производстве продукции из легких сплавов, а также обеспечению развития и модернизации предприятия
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Находящееся в федеральной собственности феодосийское ФГУП "Судостроительный завод "Море", специализирующееся на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, войдет в состав Ростеха и будет передано в управление концерну "Калашников", 51% акций которого принадлежит Ростеху. Об этом со ссылкой на Минпромторг сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
"Акции завода будут переданы в доверительное управление АО "Концерн Калашников", что должно увеличить компетенции концерна в строительстве скоростных судов и производстве продукции из легких сплавов, обеспечить развитие и модернизацию завода", - пояснили изданию в министерстве. Эту информацию газете подтвердили в самом Ростехе, а в "Калашникове" уточнили, что потребуется значительная модернизация и "серьезная диагностика состояния актива".
В Минпромторге "Коммерсанту" также сообщили, что "Калашников" намерен развивать на предприятии строительство скоростных судов, в частности, для пассажироперевозок в Азово-Черноморском бассейне, строительство сейнеров, а также организовать центр обслуживания и строительства катеров и кораблей ВМФ, Росгвардии и погранслужбы.
Как ранее сообщало издание, в прошлом году имущество завода было передано в аренду до 2021 года "Ленинградскому судостроительному заводу "Пелла". В Минпромторге газете пояснили, что в аренде у "Пеллы" находятся 12 объектов недвижимости "Моря" для постройки малых ракетных кораблей. По информации источника "Коммерсанта", на данный момент "Пелла" вложила в модернизацию феодосийской верфи 700-800 млн рублей и рассчитывает на компенсацию этих средств. При этом в самом заводе, по данным "Коммерсанта", информацией о смене управляющей компании не располагают.
"Море" работает в Приморском (Феодосия) с 1938 года, с середины 1980 годов завод строил десантные корабли на воздушной подушке амфибийного типа "Зубр". Верфь была переведена в государственную собственность решением Совета министров Крыма 25 июня 2014 года, в октябре 2015 года было создано ФГУП "Судостроительный завод "Море", куда вошли все активы верфи. Специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия, большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья и спортивные винтовки, а также станки и инструмент. Сейчас 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам. В 2015-2016 годах "Калашников" приобрел доли в судостроительных предприятиях АО "Рыбинская верфь" и АО "ССЗ "Вымпел". В октябре концерн получил в свой состав "Верфь братьев Нобель", занимающуюся строительством промысловых судов малого и среднего класса, а также буксиров и судов специального назначения.
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23.11.2017
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