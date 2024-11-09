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SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году

24.11.2017 ТАСС 110 0
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Источник: © AP Photo/John Raoux

Как заявила президент компании Гвин Шотвелл, в следующем году планируется осуществить 30-40 запусков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует в следующем году увеличить число ракетных запусков на 50%. Об этом сообщила президент компании Гвин Шотвелл.

По данным специализированного информационного портала SpaceNews, в текущем году компания осуществила 16 запусков, еще три или четыре запуска планируется провести до конца года. "Мы увеличим наш темп [запусков] в следующем году на 50%. Мы будем летать больше в следующем году по сравнению с предыдущим, стучу по дереву, и, думаю, выйдем на уровень в 30-40 запусков в год", - приводит SpaceNews" слова Шотвелл.

Она также выразила надежду на то, что новейшая модификация ракеты Falcon 9 - Block 5 - совершит свой первый полет уже в начале 2018 года. "Мы доставим первую ракету Block 5 (на испытательный полигон компании в штате Техас - прим. ТАСС) в этом году. Протестируем ее в Техасе, и потом она отправится в полет в первом квартале [2018 года]", - сказала Шотвелл. По ее словам, новая ракета будет развивать на 8% большую тягу (190 тыс. фунтов силы против 176 тыс. фунтов силы, или 86 183 кгс и 79 832 кгс соответственно), чем предыдущая модификация Block 4.

Falcon 9 - американская частная ракета производства SpaceX, предназначенная для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. SpaceX разработала и применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную нижнюю ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа, которая управляется дистанционно.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН

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