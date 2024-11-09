СМИ сообщили о прибытии британского самолета на поиски пропавшей подлодки



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Argentina Navy Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Argentina Navy

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Самолет ВВС Великобритании Voyager, который будет принимать участие в поисках пропавшей подлодки аргентинских ВМС, прибыл в Аргентину, сообщает британский телеканал ITV.

Воздушное судно вылетело с авиабазы Брайз Нортон, графство Оксфордшир. Как ожидается, в скором времени самолет присоединится к операции, в которой уже принимает участие британское судно ледовой разведки HMS Protector. Содействие поискам также оказывает сторожевой корабль HMS Clyde.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.