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В "ГЛОНАСС" предсказали число беспилотных автомобилей в мире к 2020 году

24.11.2017 РИА Новости 121 0
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Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept. Архивное фото
Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept. Архивное фото.
Источник: © Фото : Jaguar

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число беспилотных автомобилей в мире к 2020 году превысит 150 тысяч единиц, считает руководитель исследовательских проектов НП "ГЛОНАСС" Татьяна Ледовская.

В настоящий момент НП "ГЛОНАСС" является инфраструктурным центром рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет". Данная группа инициирует предложения по совершенствованию законодательства, чтобы снизить имеющиеся административные барьеры для вывода на рынок передовых технологий, товаров и услуг, а также упростить порядок внедрения цифровых сервисов.

Проект соответствующей дорожной карты содержит более 90 предложений, прошел согласование в министерствах и ведомствах, соответствующий проект распоряжения внесен в правительство.

"К 2020 году количество беспилотных автомобилей составит более 150 тысяч единиц во всем мире, а один автономный транспорт будет производить за свой период эксплуатации свыше 4 тысяч гигабайтов данных, что сопоставимо с мобильным трафиком данных более чем 333 смартфонов", - сообщила Ледовская РИА Новости.

В компании напомнили, что ряд государств уже объявили, что в обозримом будущем будет введен запрет на продажу автомобилей с бензиновыми двигателями.

"Тем не менее, сегодняшняя массовая популяризация электрокаров не гарантирует его повсеместного внедрения к 2040 году даже при условии сохранения государственной поддержки. Это лишь подчеркивает, что электродвигатель не является панацеей от экологического загрязнения, ведь для производства электроэнергии требуется не меньше природных ресурсов чем на добычу нефти или газа", - говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что через 8 лет многие страны начнут полностью переходить на использование электрокаров, к 2040 году только на половине продаваемых автомобилей будет стоять двигатель с возможностью подзарядки", - отмечает Ледовская.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС

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