МГУ будет готовить киберпсихологов и специалистов по космической психологии



Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова в 2018 году начнет готовить киберпсихологов и специалистов космической психологии по программам магистратуры, сообщил РИА Новости декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко.

"Новое направление, очень важное, нужное и востребованное, появилось в связи с достаточно интенсивным развитием космической отрасли. Здесь нам тоже нужно подготавливать специалистов именно для этого. Все это коротко можно назвать "космическая психология". Мы со следующего года открываем набор по магистерским программам, у нас уже начнется первая подготовка таких специалистов космической психологии в МГУ на психфаке", - сказал Зинченко.

Второе направление, которое также требует развития, по словам декана, связано с тем, что сегодняшняя ситуация требует от психолога умения оказывать помощь в цифровой среде. Поэтому еще одной новой программой вуза станет магистратура по направлению киберпсихологии.

"Традиционная модель подготовки психологов связана с тем, что у человека есть запрос, есть какая-то проблема, которую он не может решить сам. Тогда он приходит к психологу. Сейчас же то, что в сети происходит, - это и подростковые суициды, и группы смерти, и так далее. В этом смысле получается, что необходимо идти на опережение. Здесь необходимо отработать те модели, по которым он может оказывать помощь именно в цифровой среде. Так называемая подготовка веб-психологов и киберпсихологии - это следующее направление, которое нужно нам развивать. Без него дальше нам будет не очень уютно жить", - считает декан.

Он рассказал, что обе специальности являются междисциплинарными, поэтому работа над направлением космической психологии ведется совместно с факультетом космических исследований, факультетом фундаментальной медицины и биологическим факультетом.

Зинченко добавил, что подготовка веб-психологов будет вестись вместе с механико-математическим и физическим факультетами, а также факультетом вычислительной математики и кибернетики.