Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МГУ будет готовить киберпсихологов и специалистов по космической психологии

24.11.2017 РИА Новости 118 0
0
Понравилась новость?
 +1
Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Архивное фото
Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова в 2018 году начнет готовить киберпсихологов и специалистов космической психологии по программам магистратуры, сообщил РИА Новости декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко.

"Новое направление, очень важное, нужное и востребованное, появилось в связи с достаточно интенсивным развитием космической отрасли. Здесь нам тоже нужно подготавливать специалистов именно для этого. Все это коротко можно назвать "космическая психология". Мы со следующего года открываем набор по магистерским программам, у нас уже начнется первая подготовка таких специалистов космической психологии в МГУ на психфаке", - сказал Зинченко.

Второе направление, которое также требует развития, по словам декана, связано с тем, что сегодняшняя ситуация требует от психолога умения оказывать помощь в цифровой среде. Поэтому еще одной новой программой вуза станет магистратура по направлению киберпсихологии.

"Традиционная модель подготовки психологов связана с тем, что у человека есть запрос, есть какая-то проблема, которую он не может решить сам. Тогда он приходит к психологу. Сейчас же то, что в сети происходит, - это и подростковые суициды, и группы смерти, и так далее. В этом смысле получается, что необходимо идти на опережение. Здесь необходимо отработать те модели, по которым он может оказывать помощь именно в цифровой среде. Так называемая подготовка веб-психологов и киберпсихологии - это следующее направление, которое нужно нам развивать. Без него дальше нам будет не очень уютно жить", - считает декан.

Он рассказал, что обе специальности являются междисциплинарными, поэтому работа над направлением космической психологии ведется совместно с факультетом космических исследований, факультетом фундаментальной медицины и биологическим факультетом.

Зинченко добавил, что подготовка веб-психологов будет вестись вместе с механико-математическим и физическим факультетами, а также факультетом вычислительной математики и кибернетики.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы