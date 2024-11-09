В Аргентине сообщили о "гидроакустической аномалии" после пропажи подлодки



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Argentina Navy Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Argentina Navy

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В районе пропажи подлодки "Сан-Хуан" зафиксировали "акустическую аномалию", сообщает Nacion, ссылаясь на представителя ВМС страны Энрике Бальби.

Шум, который приняли за "аномалию", засекли примерно в 48 километрах (30 милях) от места, откуда "Сан-Хуан" в последний раз выходила на связь.

Военный добавил, что на это место отправили суда ВМС, чтобы выяснить, связан ли "аномалия" с пропажей подлодки.

На вопрос, не мог ли шум быть следствием возможного взрыва, Бальби заявил, что "не будет делать догадок" и что "аномалию необходимо изучить".

"Мы не пустим это дело на самотек. У нас критическая ситуация, которая с каждым часом будет только ухудшаться", - подчеркнул представитель аргентинских ВМС.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа, субмарина располагала запасом кислорода на шесть дней в автономном режиме. В поисковой операции также участвуют американские и британские силы.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.