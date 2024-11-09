Клинтон отвергла обвинения в урановых сделках с Россией
|
|
Хиллари Клинтон. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Angela Weiss
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон отвергла обвинения в том, что она была каким-либо образом причастна к урановым сделкам с Россией.
По ее словам, она невиновна в этой ситуации так же, как и в теракте 2012 года в Бенгази, который ей долгое время ставили в вину. Тогда в результате атаки на американское посольство погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
"Имеют место сознательные усилия по искажению фактов - например, все эти обвинения по Uranium One, которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения, - как с трагедией в Бенгази, по которой я дала подробные показания", - сказала Клинтон в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.
Республиканцы подозревают, что предыдущая администрация Барака Обамы не стала расследовать возможные факты коррупции при заключении сделки. Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за крупной суммы, полученной ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Тот пожертвовал экс-президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One перевела Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал министерство юстиции за то, что оно не расследует деятельность Клинтон. В то же время спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса ведут следствие по предполагаемому российскому вмешательству в выборы в США, а также по "связям Трампа с Россией", наличие которых опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.10.2017 Трамп назвал урановую сделку США и РФ времен Обамы современным "Уотергейтом"
24.10.2017 Американский конгресс изучает "нарушения" при заключении "урановой сделки"
22.11.2017 Чей 35-й купят Эмираты?
16.11.2017 Пентагон впервые оплатит военнослужащему операцию по смене пола
13.11.2017 Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
03.11.2017 Утверждение, что Россия заполучила "20% нашего урана", ошибочно (The Washington Post)
01.11.2017 Российское оружие под прицелом: 10 вопросов о новых санкциях США
30.10.2017 Новые американские санкции могут затронуть 39 российских структур