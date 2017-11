Клинтон отвергла обвинения в урановых сделках с Россией

Хиллари Клинтон. Архивное фото.

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон отвергла обвинения в том, что она была каким-либо образом причастна к урановым сделкам с Россией.

По ее словам, она невиновна в этой ситуации так же, как и в теракте 2012 года в Бенгази, который ей долгое время ставили в вину. Тогда в результате атаки на американское посольство погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

"Имеют место сознательные усилия по искажению фактов - например, все эти обвинения по Uranium One, которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения, - как с трагедией в Бенгази, по которой я дала подробные показания", - сказала Клинтон в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.

Республиканцы подозревают, что предыдущая администрация Барака Обамы не стала расследовать возможные факты коррупции при заключении сделки. Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за крупной суммы, полученной ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Тот пожертвовал экс-президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One перевела Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал министерство юстиции за то, что оно не расследует деятельность Клинтон. В то же время спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса ведут следствие по предполагаемому российскому вмешательству в выборы в США, а также по "связям Трампа с Россией", наличие которых опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.