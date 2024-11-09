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АО «Дальэнергомаш» получит займ Фонда развития промышленности

24.11.2017 АО «Дальэнергомаш» 258 0
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CTX beta 1250 TC
Металлообрабатывающий центр CTX beta 1250 TC 2nd.
Источник: http://dalenergomash.ru/

Экспертный совет Российского Фонда развития промышленности (ФРП) утвердил выделение льготного кредита компании АО «Дальэнергомаш» в размере 12 млн. рублей. Эти средства пойдут на оплату части аванса по договору лизинга.


Предприятие получит часть средств на инвестпроект, который предполагает приобретение современного металлообрабатывающего центра CTX beta 1250 TC 2nd., производства DMG Mori, Италия. Поставка оборудования запланировано на 1 квартал 2018 года. Его полная стоимость – 42,5 млн. рублей. Большая часть средств – это инвестиции АО «Дальэнергомаш».


Модернизация позволит машиностроительному предприятию самостоятельно изготавливать лопатки для газовых турбин. В настоящий момент компания закупает их у поставщиков. После запуска нового центра в производственную линию, лопатки для ротора, направляющие обоймы и других агрегатов , будут изготавливать на единой производственной площадке и в соответствии с мировыми стандартами.


ФРП предоставляет займы под 1% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Дальэнергомаш»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Италия
Россия

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