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Корабли Каспийской флотилии подготовили к зиме

24.11.2017 РИА Новости 89 0
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Малый ракетный корабль Каспийской флотилии. Архивное фото
Малый ракетный корабль Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Экипажи кораблей и судов обеспечения завершили проведение специальных работ по их техническому обслуживанию и подготовке к эксплуатации и стоянке в зимнем периоде обучения в пунктах базирования корабельных соединений Каспийской флотилии - Астраханской области и Дагестане, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Регламентные работы, в которых принимали участие более 1 тысячи военнослужащих, были проведены на всех кораблях и судах флотилии, а это порядка 60 единиц корабельного и судового состава. "Проведены проверки и техническое обслуживание корабельного электрооборудования, систем электрообогрева и отопления", - сказал собеседник.

Специальными смазками и материалами выполнена консервация конструкций и технических средств, находящихся на верхних палубах кораблей. Водолазными партиями проведены осмотры подводной части кораблей, в ходе которых осмотрены донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

Командирами кораблей проведены практические занятия с личным составом боевых частей по содержанию и эксплуатации корпуса, вооружения, корабельных систем и механизмов в зимних условиях, также проведены показные занятия по сливу воды из систем, связанных с ее циркуляцией.

Одной из особенностей технического обслуживания кораблей при стоянке в зимнем периоде является недопущение замерзания водяных систем корабля, проходящих по открытой палубе. С этой целью при понижении температуры ниже нуля градусов, все водяные системы осушаются и ежедневно продуваются горячим паром. Все двери, люки и горловины наружного корпуса корабля утепляются специальными прорезиненными прокладками и должны держаться постоянного закрытыми.

Помимо проведения работ, личным составом кораблей выполнена замена летних смазок, масел и топлива на зимние виды.
23.11.2017
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