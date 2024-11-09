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2-я общевойсковая армия была признана лучшим объединением ЦВО по итогам 2017 года

24.11.2017 Центральный военный округ 206 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: google.com

2-я общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников.


- В этом году мы действительно выполнили колоссальный объем работы, - сказал журналистам генерал Бердников. - Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК «Искандер-М» на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане.


В 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три – международных. Основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Страны
Таджикистан
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения

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