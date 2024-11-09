2-я общевойсковая армия была признана лучшим объединением ЦВО по итогам 2017 года
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Военнослужащий ВС РФ.
Источник: google.com
2-я общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников.
- В этом году мы действительно выполнили колоссальный объем работы, - сказал журналистам генерал Бердников. - Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК «Искандер-М» на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане.
В 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три – международных. Основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих.
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23.11.2017
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