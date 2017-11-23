«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276



Модель Ил-276 .

Источник: Wikipedia.org Модель Ил-276 .Источник: Wikipedia.org

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) приступил к проработке предложений по созданию взлетно-посадочных устройств для среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Все этапы работ по созданию оборудования по предложению участника будут вестись на базе самарского предприятия «Авиаагрегат». В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов.

Предварительное проектирование самолета начнется уже в 2017 году. Работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство.

«На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии, — рассказал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей».

«Технодинамика» предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета.

«С 2026 года наше самарское предприятие «Авиаагрегат» рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276.

На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно», — отметил Игорь Насенков.

Основные характеристики самолета Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72 — самолеты, традиционно считавшиеся основой российской военно-транспортной авиации.