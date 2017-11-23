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«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276

24.11.2017 Холдинг «Технодинамика» 625 3
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Модель Ил-276 
Модель Ил-276 .
Источник: Wikipedia.org

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) приступил к проработке предложений по созданию взлетно-посадочных устройств для среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Все этапы работ по созданию оборудования по предложению участника будут вестись на базе самарского предприятия «Авиаагрегат». В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов.


Предварительное проектирование самолета начнется уже в 2017 году. Работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство.


«На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии, — рассказал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей».


«Технодинамика» предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета.

«С 2026 года наше самарское предприятие «Авиаагрегат» рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276.


На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно», — отметил Игорь Насенков.

Основные характеристики самолета Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72 — самолеты, традиционно считавшиеся основой российской военно-транспортной авиации.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-72
Ил-276
Компании
Технодинамика

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
BorSch
4610
№1
23.11.2017 20:09
Цитата, q
Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей
Зачем постоянно плодится эта профанация?! - нигде, никогда 60-тонный самолет не садился и не взлетал с неподготовленных поверхностей.
0
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RU
beka1
1236
№2
24.11.2017 01:24
Вероятно по ,,неподготовленной,, поверхностью подразумевается ВПП в отвратительным состоянии.Но конечно не ,,чисто поле,,
0
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RU
Алексей60
2216
№3
24.11.2017 06:45
Нашёл это

Может это компьютерная графика? Прошу комментариев!
0
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