«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
|
|
Модель Ил-276 .
Источник: Wikipedia.org
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) приступил к проработке предложений по созданию взлетно-посадочных устройств для среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Все этапы работ по созданию оборудования по предложению участника будут вестись на базе самарского предприятия «Авиаагрегат». В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов.
Предварительное проектирование самолета начнется уже в 2017 году. Работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство.
«На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии, — рассказал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей».
«Технодинамика» предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета.
«С 2026 года наше самарское предприятие «Авиаагрегат» рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276.
На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно», — отметил Игорь Насенков.
Основные характеристики самолета Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72 — самолеты, традиционно считавшиеся основой российской военно-транспортной авиации.
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.11.2017 "Технодинамика" планирует разработать шасси для перспективного самолета Ил-276
23.10.2017 Ил-276 ждут в армии
20.01.2016 Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
01.11.2017 ОКБ Ильюшина: новый транспортный самолет Ил-276 пойдет в серию в 2026 году
01.11.2017 Первый полет нового самолета Ил-276 запланирован на 2023 год
30.10.2017 В Росгвардии будет кому реагировать на обострения обстановки
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
22.08.2017 В Иваново состоялся воздушный парад, посвященный 50-летию Центра боевого применения и переучивания летного состава ВТА
|
BorSch
4610
|
№1
23.11.2017 20:09
Цитата, q
Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностейЗачем постоянно плодится эта профанация?! - нигде, никогда 60-тонный самолет не садился и не взлетал с неподготовленных поверхностей.
|
0Сообщить модератору
|
beka1
1236
|
№2
24.11.2017 01:24
Вероятно по ,,неподготовленной,, поверхностью подразумевается ВПП в отвратительным состоянии.Но конечно не ,,чисто поле,,
|
0Сообщить модератору
|
Алексей60
2216
|
№3
24.11.2017 06:45
Нашёл это
Может это компьютерная графика? Прошу комментариев!
|
0Сообщить модератору