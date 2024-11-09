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На Камчатке летчики "уничтожили" самолет условного противника в стратосфере

24.11.2017 РИА Новости 100 0
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Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Архивное фото
Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Летчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота в ходе проверки сил, находящихся на дежурстве по противовоздушной обороне на Камчатке, перехватили условного нарушителя воздушного пространства России в стратосфере, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В роли нарушителя воздушной границы выступил другой самолет МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 тысяч метров имитировал проникновение в воздушное пространство РФ. На перехват условного нарушителя по тревоге была поднята пара истребителей-перехватчиков МиГ-31, они успешно обнаружили цель, идентифицировали и произвели по ней электронные пуски ракет", - сообщил Воскресенский.

Также летчики отработали маневры с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку ночью.

Перехватчик МиГ-31БМ является частью системы противоракетной обороны (ПРО). Предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет в любом диапазоне высот. Способен обнаруживать и уничтожать спутники, самолёты-невидимки пятого поколения, низколетящие цели с траекторией полёта, огибающей рельеф, беспилотные летательные аппараты.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
ТОФ

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