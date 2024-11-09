В Японском море провели учения российские самолеты-разведчики



Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Российские самолеты-разведчики Су-24МР на учениях выполнили полеты на максимальный радиус действия в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Восточном военном округе проведено летное тактическое учение с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Японского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты прошли во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота. Учения состоялись в рамках проверки войск и сил округа за 2017 учебный год.