В Японском море провели учения российские самолеты-разведчики
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Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Российские самолеты-разведчики Су-24МР на учениях выполнили полеты на максимальный радиус действия в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"В Восточном военном округе проведено летное тактическое учение с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Японского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты прошли во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота. Учения состоялись в рамках проверки войск и сил округа за 2017 учебный год.
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23.11.2017
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