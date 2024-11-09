Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Японском море провели учения российские самолеты-разведчики

24.11.2017 РИА Новости 103 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото
Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Российские самолеты-разведчики Су-24МР на учениях выполнили полеты на максимальный радиус действия в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Восточном военном округе проведено летное тактическое учение с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Японского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты прошли во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота. Учения состоялись в рамках проверки войск и сил округа за 2017 учебный год.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы