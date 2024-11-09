Прототип «притягивающего луча» перемещает предметы с помощью света



Электроника, печатная плата с компонентами.

Источник: http://simferopol.flagma.ua/ Электроника, печатная плата с компонентами.Источник: http://simferopol.flagma.ua/

В Университете Глазго создали то, что может стать основой фантастического «притягивающего луча», хотя пока ученые думают исключительно о приземленных, коммерческих вещах. Они адаптировали принципы оптических ловушек для манипуляции предметами в жидкости под прикладные цели. Экспериментальный оптоэлектронный пинцет позволил собрать и спаять небольшую электронную плату.

Принцип действия инструмента сводится к тому, что луч лазера формирует в жидкости микро-пузырьки, давление которых смещает погруженный в нее предмет. Если он достаточно мал, то, прикладывая усилия с разных сторон, его можно успешно перемещать в трехмерном пространстве, фактически не прикасаясь к предмету. Дело за малым – шотландские инженеры создали установку, которая манипулирует сразу 10000 объектов.

Экспериментальный оптоэлектронный пинцет переместил частички припоя в нужные точки, где их разогрели и спаяли воедино – получились простые дорожки на плате. Далее последовал процесс сублимационной сушки, с чередованием давления и температуры, чтобы удалить излишки жидкости. И вот она, готовая деталь. Остается решить, как собирать по этой схеме сложные чипы, но это, как говорится, уже дело техники.

Перспектива такого «притягивающего луча» в том, что нам не нужно прикасаться к обрабатываемому объекту. Не нужны подставки, крепеж, защитные экраны и т.д. Помните сцену из аниме «Призрак в доспехах» или одноименного фильма, в которой тело киборга плывет через сборочную линию, обрастая компонентами? Данная технология, в теории, позволит воплотить это в реальности. Хотя на текущем этапе речь идет лишь о вариантах оптимизации обычных роботов на конвейерах.