SpaceX прекратит разработку Falcon 9
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Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / SpaceX via AP
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью Space News рассказала подробности о ракете Falcon 9 Block 5, окончательной версии Falcon 9, а также поделилась планами компании на ближайшие несколько лет.
Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на восемь процентов, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень носителя, по словам Шотвелл, рассчитана на десять и более запусков. Запуск Block 5 планируется в конце первого квартала 2018 года.
По словам Шотвелл, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.
Также президент отметила, что в 2017 году компания уже провела 16 успешных пусков, до конца года планируется провести еще четыре. SpaceX, как ожидается, запустит миссию Zuma в интересах Пентагона, грузовик Dragon для НАСА и десять телекоммуникационных спутников Iridium Next, а также проведет первый тестовый пуск сверхтяжелого носителя Falcon Heavy.
Данный носитель построен на основе трех Falcon 9. Первый пуск планируется осуществить с использованием Block 4, дальнейшие — с Block 5.
В 2018 году компания планирует осуществить примерно 30 стартов, в дальнейшем выйдя на 30-40 пусков в год. На 2022 года компания по-прежнему запланировал выведение транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), которая должна прийти на смену Falcon 9 и Falcon Heavy. В то же время клиенты компании, по словам Шотвелл, все еще смогут пользоваться последними двумя носителями.
Половина работ по программе BFR, отметила глава компании, приходится на разработку двигателей Raptor. "Мы добиваемся больших успехов с ними", — сказала Шотвелл.
BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий около ста человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.
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22.11.2017
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