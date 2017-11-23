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Ростех поставит композитные агрегаты для МС-21

23.11.2017 ОАО "ОНПП "Технология" 279 1
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Кессон для МС-21
Собранный кессон для самолёта МС-21.
Источник: http://www.technologiya.ru/

Ростех начнёт серийное производство крупногабаритных углепластиковых деталей кессонов киля и стабилизатора для самолёта МС-21. Корпорация приступит к серийному производству композитных агрегатов планера уже в ноябре 2017 года и до конца 2018 года обеспечит комплектацию первых пяти самолетов.


Договор предусматривает изготовление и поставку заказчику комплектов крупногабаритных углепластиковых деталей кессонов киля и стабилизатора для отечественного авиалайнера МС-21. Соглашение о производстве композитных деталей было подписано ОНПП «Технология» им А.Г.Ромашина (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит») со стороны Ростеха и Корпорацией «Иркут» со стороны ОАК. Реализация проекта позволит предприятию Госкорпорации увеличить долю выпускаемой гражданской продукции.


«Изготовленные детали хвостового оперения успешно прошли статические и динамические испытания. Наше предприятие полностью готово к старту серийного производства агрегатов МС-21. ОНПП «Технология» приступит к серийному производству композитных агрегатов планера уже в ноябре 2017 года и до конца 2018 года обеспечит комплектацию первых пяти самолетов», – заявил индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.


Панель кессона киля из ПКМ для МС-21.
Источник: http://www.technologiya.ru/

В рамках кооперации по созданию авиалайнера предприятие Госкорпорации Ростех разработало технологию изготовления силовых деталей кессонов киля и стабилизатора из полимерных композиционных материалов с широким внедрением автоматизированных технологий выкладки и раскроя слоев препрега. При запуске серийного производства будут задействованы возможности нового оборудования. В результате реализации проекта, объем производства гражданской продукции предприятия вырастет на 3-5%, что окажет положительное влияние на реализации Стратегии кластера Вооружение.


Производство углепластиковых конструкций для магистрального авиалайнера XXI века будет развернуто на модернизированных производственных площадях с использованием передового оборудования, в частности, уникального комплекса автоматизированной выкладки препрега, аналогов которому нет в России. Комплекс позволяет осуществлять работы по изготовлению крупногабаритных изделий для перспективных образцов авиационной техники с применением отечественных материалов.


«Подписание договора о начале серийного производства в очередной раз подтверждает уникальные компетенции нашего предприятия. Изготовленные детали хвостового оперения успешно прошли статические и динамические испытания. Теперь мы находимся на этапе серийного производства. Это большой успех гражданского авиастроения нашей страны», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина Андрей Силкин.


Готовность ОНПП «Технология» к серийному выпуску высокотехнологичной продукции для авиационной техники нового поколения подтверждена экспертами мирового лидера в области сертификации Bureau Veritas. «Технология» стало одним из первых российских предприятий, получивших сертификат соответствия системы менеджмента качества новейшим международным требованиям стандарта аэрокосмической отрасли АS/EN 9100:2016.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
Ростех
РТ-Химкомпозит
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
140
№1
23.11.2017 01:39
Увлечение композитами чревато . У них тоже есть усталость как и у металлов.
-1
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