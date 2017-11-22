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Израильский генерал оценил американского "Жеребца"

23.11.2017 Warspot 99 0
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Вертолёт CH-53K King Stallion.
Вертолёт CH-53K King Stallion.
Источник: usni.org

Для перспективного вертолёта Корпуса морской пехоты США найден потенциальный зарубежный заказчик. Вчера, 21 ноября, портал defencetalk.com сообщил о том, что компания Lockheed Martin провела первую демонстрацию вертолёта CH-53K для вооружённых сил Израиля.

Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей в семействе "Жеребцов" (от англ. stallion – жеребец), на сегодняшний день уже собрано четыре предсерийных прототипа CH-53K, которые прошли серию испытаний и переданы Корпусу морской пехоты США.

ВВС Израиля уже неоднократно проявляли интерес к новой модели в линейке тяжелых вертолётов CH-53 и даже отменили запланированную покупку конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey. Бригадный генерал Армии обороны Израиля Нир Нин-Нун совершил 90-минутный полёт на новом "Жеребце", в ходе которого представители Lockheed Martin показали ключевые возможности нового вертолёта.

CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой около 40 т. Машина способна перевозить свыше 12 т грузов на внешней подвеске, а в её грузовом отсеке могут разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость – 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами. Всего для американских морпехов планируют закупить около двухсот этих машин.
22.11.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
CH-53
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
Lockheed-Martin

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