Россия готовит к боям беспилотные танки



Роботизированный комплекс "Платформа-М" Балтийского флота в Калининграде.

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо Роботизированный комплекс "Платформа-М" Балтийского флота в Калининграде.Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо

Военный эксперт Антон Лавров — о лидерстве РФ в сфере применения наземных боевых роботов

Идея дистанционно управляемых наземных боевых машин не нова, но лишь сейчас уровень развития науки и техники позволил задуматься о создании сухопутных боевых роботов. Разработки ведутся во многих странах, однако неожиданно для конкурентов одним из лидеров в этой сфере стала Россия. Отечественные сухопутные роботы не только разрабатываются и демонстрируются на выставках, но и уже используются в реальных боевых действиях.

О необходимости широкого внедрения летающих беспилотников в РФ всерьез задумались после августовской войны 2008 года. Интерес же к наземной робототехнике был ниже и ограничивался маленькими роботами для частей радиационной, химической и биологической защиты. Заметно активизировались работы лишь после назначения в 2012 году министром обороны Сергея Шойгу.

До того именно возглавляемое им МЧС было лидером среди силовых ведомств по внедрению робототехники. Именно из МЧС в войска пришли наиболее известные наши тяжелые роботы военного назначения "Уран-6" и "Уран-14". Но саперной и инженерной техникой такого рода сейчас сложно кого-то удивить.

Гораздо интереснее ведущиеся разработки настоящих боевых роботов, предназначенных для непосредственного участия в сражениях. Россия находится в числе государств, которые не только имеют в войсках действующие образцы, но и успели получить реальный боевой опыт их использования. Пока он ограничивается небольшими стрелково-гранатометными роботами, которые с 2015 года задействуются ФСБ в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Более тяжелых армейских боевых роботов "Платформа-М", весящих до 800 кг, получили для опытной эксплуатации береговые войска ВМФ в Калининграде и на Камчатке. Аналогичные по характеристикам "Нерехта" опробуются в Российских войсках стратегического назначения (РВСН) для охраны пусковых установок на марше и Сухопутных войсках как средство поддержки мотопехоты на поле боя. Построены также их более мирные транспортные и разведывательные модификации, а одних только малых наблюдательных и инженерных роботов весом до 100 кг Министерство обороны испытывает более десятка.

Впрочем, пока рано опасаться восстания машин. Хотя работы в направлении искусственного интеллекта и ведутся, современные роботы не способны функционировать без участия людей-операторов.

Действительно автономные, а не управляемые дистанционно роботы сначала придут в военную автотехнику. Роботизированные грузовики снабжения сейчас учатся следовать колоннами за управляемыми человеком машинами. Одна только эта возможность уже сильно облегчит решение задач армейской логистики. По мере развития технологии беспилотные грузовики начнут действовать и самостоятельно.

Развитые автономные функции в перспективе заявлены для самых мощных боевых роботов в мире — отечественных "Уран-9". Пока, правда, неясно, насколько жизнеспособна сама концепция крупных, дорогих роботов такого класса. Летающие беспилотники могут действовать, оставаясь вне зоны поражения большинства средств ПВО противника. Наземным же роботам придется работать в гораздо более враждебной обстановке. На них будет нацелено всё, от артиллерии до ПТРК и крупнокалиберных пулеметов. Больше шансов у них встретиться и с РЭБ противника. А ведь даже просто обеспечить надежную связь с роботами на поле боя очень сложно.

Перспективным выглядит альтернативный путь, проработка которого интенсивно ведется сейчас в России, — модернизация современной бронетехники в опционально управляемую. Уже продемонстрированы варианты "роботизации" многих моделей, от БТР-82 до бронеавтомобилей "Тигр", которые могут управляться как изнутри, так и дистанционно. Вполне возможно, в будущем мы увидим "Армату" или "Курганца" с внешними экипажами.

Представлен в железе даже настоящий концепт-кар военной робототехники — комплекс "Вихрь". На хорошо бронированной гусеничной платформе БМП-3 он объединяет мощный модуль вооружений, разведывательный беспилотник, многофункциональный робот-вездеход и их экипаж. Такой синтез традиционной бронетехники и робототехники выглядит весьма перспективным.

При всей многочисленности имеющиеся образцы боевой робототехники всё еще являются прототипами. Это направление настолько новое, что никто в мире пока не знает, какой путь развития правильный, какие характеристики должны иметь настоящие боевые роботы и какую тактику использовать. Эти вопросы занимают инженеров и военных во всех развитых странах, а Россия находится в авангарде этого поиска.

Антон Лавров