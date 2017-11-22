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Казанский грузовой дрон получит от АСИ поддержку в развитии бизнеса

23.11.2017 АСИ 109 0
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БЛА SKYF
Беспилотная платформа вертикального взлета и посадки - SKYF.
Источник: ARDN Technologies

17 ноября 2017 года на заседании рабочей группы "Бизнес-проекты" экспертного совета АСИ были рассмотрены и одобрены к сопровождению шесть новых бизнес-проектов. Среди них - беспилотная авиагрузовая платформа SKYF, разработка казанской компании ОКБ "Авиарешения" (глобальный бренд - ARDN Technology).

SKYF - это беспилотное воздушное судно вертикального взлета/посадки, с грузоподъемностью до 250 кг, дальностью полета до 350 км и временем полета до 8 часов (при полезной нагрузке в 50 кг). Функциональная особенность платформы - универсальный модульный дизайн, позволяющий разрабатывать специфические версии под различные задачи, климатические условия и особенности национального регулирования.

За счет разделения функций подъемных и управляющих винтов она может напрямую использовать энергию двигателя внутреннего сгорания без дорогостоящей электрической схемы последовательного гибрида, что существенно снижает себестоимость аппарата и позволяет добиться массового внедрения технологий применения беспилотников высокой грузоподъемности.

Технология доставки грузов тяжелыми дронами становится перспективной услугой, востребованной в разных сферах - в сельском хозяйстве и логистике, для тушения пожаров, инструментального контроля, дефектоскопии трубопроводов и десятках других применений.

По словам Ильи Родина, партнера инновационного фонда FPI, который выступает ключевым инвестором проекта, в данный момент создана сельскохозяйственная версия дрона для проведения авиахимработ. В 2018 году планируется доработка платформы для грузоперевозок.

SKYF - это принципиально новый продукт на рынке, применение которого способно дать толчок развитию как отрасли коммерческой беспилотной авиации, так и целевых отраслей потребителей. Помимо инновационности решения, реализация проекта также способна дать значимый социальный и экономический эффект (создание около 300 рабочих мест за 4 года).

Агентство стратегических инициатив окажет компании поддержку во взаимодействии с профильными органами исполнительной власти и организациями в части поддержки отраслевых предложений компании по развитию новых рыночных ниш, а также возможным мерам стимулирования спроса со стороны потенциальных заказчиков в сфере сельского хозяйства и логистике.
22.11.2017
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