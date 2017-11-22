РФ покажет на авиасалоне в Фарнборо в 2018 году гражданскую авиатехнику



Организаторы Международной аэрокосмической выставки в Фарнборо (Великобритания) накрыли пленкой модель российского истребителя Су-35.

Источник: http://www.militaryparitet.com/ Организаторы Международной аэрокосмической выставки в Фарнборо (Великобритания) накрыли пленкой модель российского истребителя Су-35.Источник: http://www.militaryparitet.com/

Россия планирует представить гражданскую продукцию на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), сообщила "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы Минпромторга РФ Залина Корнилова.

"ОАК, как и в 2016 году, планирует представить гражданскую авиатехнику. АО "Вертолеты России" представит макеты своей продукции", - сказала Корнилова, уточнив, что более подробная информация о номенклатуре демонстрируемой авиатехники ожидается ближе к дате проведения выставки.

Авиасалон состоится летом 2018 года.

Ранее стало известно, что организаторы "Фарнборо" запретили РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук сообщил, что ранее ФСВТС России определило "Рособоронэкспорт" организатором российской экспозиции военной техники на "Фарнборо", но теперь данное решение отменено.

В 2014 и в 2016 году РФ сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Три года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году "Ростех" и ряд других корпораций из-за санкций повезли только гражданскую продукцию на выставку.