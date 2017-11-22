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Крыло самолета МС-21 успешно испытали максимальными нагрузками

23.11.2017 Интерфакс 146 0
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Линия сборки самолетов МС-21
Линия сборки самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". На переднем плане первый летный опытный экземпляр самолета МС-21-300 (серийный номер 21001). Иркутск, 17.08.2017.
Источник: irkutskmedia.ru

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского завершил статические испытания композитного кессона крыла перспективного пассажирского самолета МС-21-300. Проверки признали успешными, говорится в сообщении института.

Цель испытаний крыла перспективного российского пассажирского самолета МС-21-300 состояла в подтверждении безопасности летных испытаний самолета при воздействии максимальных полетных нагрузок. Проверки показали, что композитный кессон крыла способен выдерживать нагрузки, превышающие максимальные расчетные. Это означает, что крыло имеет запас прочности, превышающий максимальные нагрузки, с которыми самолет столкнется в реальном полете.

В апреле 2016 года сообщалось, что композитное крыло МС-21 разрушилось во время статических испытаний под нагрузкой чуть менее ста процентов от предельной расчетной. Конструктор крыла МС-21 изначально пошел по пути уменьшения его массы, что и привело к поломке конструкции во время испытаний, отмечает N+1.

Изучив характер поломки специалисты пришли к выводу, что крыло МС-21 необходимо будет дополнительно усилить. Дополнительные усилительные элементы будут добавлены на панели обеих консолей крыла. В результате само крыло станет тяжелее на 25 кг, но это, как полагают разработчики, не скажется на максимальной взлетной массе МС-21.

Предельные нагрузки того или иного элемента конструкции самолета при проектировании рассчитываются таким образом, чтобы они по меньшей мере в полтора раза превышали максимальные эксплуатационные нагрузки, с которыми самолет может столкнуться в реальном полете, добавляет N+1.
22.11.2017
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Россия
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ЦАГИ
Проекты
МС-21

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