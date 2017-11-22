В ФСВТС рассказали о военно-техническом сотрудничестве с 98 странами мира



Анатолий Пунчук.

Источник: www.fsvts.gov.ru Анатолий Пунчук.Источник: www.fsvts.gov.ru

ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Россия имеет соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с 98 странами мира, сообщил в среду РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Он возглавляет российскую официальную делегацию на открывшейся накануне в Париже оружейной выставке "Милипол-2017".

"С европейскими и американскими компаниями мы работаем в рамках международного права. В настоящее время действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 98 странами мира", - сказал Пунчук.