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Национальная гвардия Венесуэлы получила 12 катеров национальной постройки

23.11.2017 bmpd.livejournal.com 93 0
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На вооружение Командования береговой охраны (Comando de Vigilancia Costera), находящегося в структуре Боливарианской Национальной гвардии Венесуэлы, поступило 12 малых сторожевых катеров национальной постройки под собственным обозначением - проект D (tipo D), сообщает ресурс "infodefensa.com".

Малый сторожевой катер типа G-25 постройки венесуэльского государственного предприятия UCOCAR (с) UCOCAR

Данные катера соответствуют проекту G-25, производимым подведомственным министерству обороны Венесуэлы судостроительно-судоремонтным предприятием UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada) на верфи в городе Пуэрто-Кабельо, штат Карабобо.

Базовой моделью для них послужили Guardian 25 разработки и производства американской компании Boston Whaler. Катер оснащается подвесным двигателем мощностью 200 л.с., его корпус выполнен из стекловолокна и имеет длину 7,62 метра. Экипаж катера - до 12 экипированных солдат. Имеется возможность установки одного 12,7 мм и двух 7,62 мм пулеметов.

Данные катера уже стоят на вооружении национальной гвардии и ВМС Венесуэлы, где они применяются главным образом подразделениями морской пехоты.
22.11.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Венесуэла
США

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