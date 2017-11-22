Крылья складывают в положенном месте



Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 года.

Источник: gelio.livejournal.com Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 года.Источник: gelio.livejournal.com

"Ростех" может получить Объединенную авиастроительную корпорацию

Как стало известно “Ъ”, подготовлен проект президентского указа о включении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации "Ростех". Идею активно продвигает глава Минпромторга Денис Мантуров, который считает логичным консолидировать все авиастроительные активы в рамках одного холдинга. Его поддерживает ряд топ-менеджеров авиапрома, где рассчитывают на финансовую помощь госкорпорации. Однако в правительстве есть и другое мнение: некоторые чиновники считают, что такое решение может "перегрузить" "Ростех", в котором уже более 700 организаций и предприятий.

Российский авиапром взял курс под крыло госкорпорации "Ростех", но в правительстве все еще сомневаются в этой идее

О том, что Минпромторг подготовил проект указа президента о передаче "Ростеху" акций ОАК "в качестве имущественного взноса РФ", “Ъ” рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил сотрудник аппарата правительства. "В проекте идет речь о передаче 91,68% акций корпорации, находящихся в федеральной собственности, оставшиеся сохранят прежних владельцев (5,11% принадлежит Внешэкономбанку, 3,68% — частным акционерам.— ”Ъ”)",— уточнил один из собеседников. Раскрывать другие подробности он не стал, сославшись на гриф "для служебного пользования". В "Ростехе", ОАК и аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина (курирует авиапром) от комментариев отказались, в Минпромторге на вопросы “Ъ” не ответили.

В "Ростех" входят более 700 организаций. Его авиационный кластер (возглавляет экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков) объединяет "Вертолеты России", Объединенную двигателестроительную корпорацию, концерн "Радиоэлектронные технологии" и "Технодинамику".

В составе ОАК (президент Юрий Слюсарь) около 30 компаний, в том числе "Гражданские самолеты Сухого", корпорация "Иркут", АК имени Ильюшина, нижегородский авиазавод "Сокол", "Туполев", "Ильюшин Финанс Ко", "Авиастар-СП", РСК МиГ и другие. В 2016 году корпорация поставила заказчикам 141 самолет, в том числе 37 гражданских, ее доля на мировом рынке по поставкам в сегменте военных, транспортных и специальных самолетов составила 24,2%, но в гражданском сегменте всего 2,3%. Выручка достигла 417 млрд руб., из них около 80% пришлось на военный сегмент. Чистый убыток за тот же период составил 4,5 млрд руб.

Идея передачи ОАК в "Ростех" появилась весной. Глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал такой шаг "целесообразным", но "не сегодня" (см. “Ъ” от 15 марта). Позже Денис Мантуров, комментируя заявления господина Чемезова, подтвердил, что тема обсуждается: "Это хорошая тенденция, но говорить, когда это будет и будет ли это вообще, сегодня рано. Точно не в этом году". По словам источников “Ъ”, примерно тогда и началась детальная проработка вопроса, который господин Мантуров взял под личный контроль. "Он прикладывает много усилий, чтобы продвинуть проект,— и как министр, и как председатель совета директоров ОАК, и как глава наблюдательного совета “Ростеха”",— пояснил собеседник “Ъ” в оборонной промышленности.

Есть ряд объективных причин для передачи акций ОАК в "Ростех", убеждены собеседники “Ъ”: для самолетов, производимых на мощностях ОАК, около 60–70% комплектующих (двигатели, авионика, средства радиоэлектронной борьбы, частично вооружение) выпускают предприятия госкорпорации. "Денис Валентинович (Мантуров.— ”Ъ”) является сторонником консолидации отраслевых активов, с этой точки зрения предложение собрать компетенции комплектаторов и сборщиков под крылом “Ростеха” смотрится логичным",— считает чиновник аппарата правительства.

Два топ-менеджера авиапрома видят плюс для ОАК в том, что сократится управленческая цепочка — если сейчас для принятия важных решений требуется длительное межведомственное согласование, то в составе "Ростеха" вопросы будут проводиться напрямую через правление и набсовет госкорпорации. Кроме того, в случае возникновения финансовых проблем при реализации проектов ОАК может рассчитывать на прямую помощь "Ростеха".

Однако в правительстве пока нет единой позиции, говорит высокопоставленный чиновник: "”Ростех” и Минпромторг только за, но все остальные пока сомневаются. Будем еще обсуждать". По его словам, некоторые члены кабинета убеждены, что "Ростех" должен сосредоточиться на уже имеющихся активах, а передача ОАК госкорпорацию "попросту перегрузит". "Тут уже встает вопрос об ответственности за судьбу всей авиационной отрасли, а не только “Вертолетов России”",— отмечает собеседник “Ъ”. Он напомнил, что порядка 50% ежегодных поставок по линии ВТС приходится на самолеты и вертолеты. В случае вхождения ОАК в состав "Ростеха" госкорпорация консолидирует весь экспортно-производственный потенциал авиапрома, поскольку заключением коммерческих оружейных контрактов ВТС занимается также входящий в нее "Рособоронэкспорт". Источник “Ъ” предполагает, что окончательное решение будет принимать Владимир Путин.

Заместитель главы Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что переход ОАК под крыло "Ростеха" может не упростить, а усложнить управленческую цепочку: "Заводам и концернам теперь вместо того, чтобы ждать ответа от руководства ОАК, надо будет ждать ответа еще и от госкорпорации". Эксперт добавляет, что остается только добавить в "Ростех" Объединенную судостроительную корпорацию и "получится, в хорошем смысле слова, квазианалог Министерства военной промышленности", а Минпромторг может быть освобожден как минимум от кураторства ОПК.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Елизавета Кузнецова