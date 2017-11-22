Экспорт средств безопасности из России

В ходе проходящей в Париже XX Международной выставке средств и систем безопасности "Milipol 2017", нашему блогу удалось задать несколько вопросов главе делегации АО "Рособоронэкспорт" Валерию Варламову по тематике экспорта средств безопасности. Ниже приводим его ответы.

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Milipol 2017 в Париже (c) bmpd

Какие основные средства безопасности экспортирует Россия?

Россия активно продвигает на внешние рынки и экспортирует системы безопасности. Среди наиболее значимых направлений можно выделить следующие:

• средства для оснащения антитеррористических подразделений, правоохранительных органов и специальных служб:

• стрелковое оружие, включая специальное;

• оружие ближнего боя, включая специальное гранатометное, огнеметное вооружение;

• боевые бронированные машины;

• многофункциональные робототехнические комплексы;

• средства индивидуальной бронезащиты;

• оружие не летального действия;

• технические средства негласного получения аудио-видеоинформации;

• специальные средства связи;

• средства контроля радиоэфира;

• средства поиска и борьбы с взрывными устройствами;

• средства поиска и борьбы с БЛА;

• криминалистическое оборудование;

• авиационная техника для воздушного патрулирования, оперативной переброски подразделений и их оперативной поддержки;

• средства охраны протяженных сухопутных и морских границ;

• средства охраны критически важных объектов;

• технические средства и IT технологии обеспечения безопасности;

• комплексная автоматизированная система "Безопасный город", включая технические средства безопасности дорожного движения;

• технические средства и решения контроля социальных сетей и медиа пространства;

• технические средства мониторинга и ликвидации ЧС;

• технологии электронного правительства.

Предлагаемые на экспорт решения активно применяются в городах Российской Федерации и доказали свою эффективность в борьбе с террористическими группировками и преступниками. Российские технологии сегодня позволяют не только реагировать на случившиеся нападения и ЧС, но и предотвращать их.

Кто является крупнейшим покупателем российских средств безопасности и охраны правопорядка?

Российские средства обеспечения безопасности и охраны правопорядка пользуются популярностью во всем мире. Сегодня Рособоронэкспорт фиксирует рост интереса к ним. Мы связываем это с опасной тенденцией распространения угрозы международного терроризма, а также с хорошими показателями работы российских специальных средств в реальных боевых условиях в Сирии.

Наиболее высокий спрос на средства обеспечения безопасности мы наблюдаем на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Какие группы товаров и услуг в данной области импортируются, из каких стран?

Россия производит всю необходимую номенклатуру средств безопасности и является признанным лидером во многих сегментах, в частности, в ноябре 2017 года одна из российских разработок по распознаванию лиц завоевала престижную американскую премию и была признана лучшей из существующих на сегодняшний день.

Какова доля легкого стрелкового оружия в российском ВТС, каковы перспективы?

В ценовом сравнении доля стрелкового вооружения невелика так как невозможно сравнивать по этим параметрам автомат, например, с боевым истребителем или танком. Но в количественном выражении весьма существенна.

Не оказали ли санкции влияние на экспорт и импорт средств безопасности и охраны правопорядка?

На экспорт средств безопасности и охраны правопорядка санкции не повлияли