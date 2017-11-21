Ростех предлагает поддержать связанные с ОПК гражданские сектора экономики
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Стенд российской госкорпорации Ростех. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Михаил Воскресенский
Дорожная карта проекта соответствует стратегии развития Госкорпорации до 2025 года
Госкорпорация Ростех совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и Институтом экономики роста имени Столыпина выступила с инициативой разработать проект дорожной карты, направленной на активизацию гражданских высокотехнологичных секторов экономики, связанных с оборонно-промышленным комплексом.
Стороны предлагают включить в проект системные решения по стимулированию развития производственных компаний, которые указаны в программе "Стратегия роста" и стратегии развития Ростеха на период до 2025 года.
"Идея формирования проекта дорожной карты по активизации смежных с оборонно-промышленным комплексом гражданских высокотехнологичных секторов экономики соответствует стратегии Ростеха, согласно которой мы предполагаем к 2025 году развить производство гражданской продукции на оборонных предприятиях. Мы ожидаем, что объем выручки от гражданской продукции к 2025 году достигнет 50% от общего объема выручки корпорации", - отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Среди решений для дорожной карты, которые должны быть направлены на снижение издержек производства, эксперты называют формирование перечня проектов по технологическому развитию предприятий и отраслей, создание финансово-экономических условий для вывода продукции ОПК на перспективные рынки гражданской продукции, принятие налоговых мер для модернизации существующих производств.
"Стратегия роста" - это среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года. В программе определены основные новые источники роста российской экономики, сформулированы ключевые системные решения по их активизации, определены целевые показатели.
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21.11.2017
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