Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50 метров
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Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М. Архивное фото.
Источник: © AP Photo
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь-М". Видео создано в панорамном формате, что позволяет зрителю управлять камерой.
Ролик был снят во время октябрьской тренировки по управлению стратегическими ядерными силами России на космодроме Плесецк, пишет "Российская газета". В нем запечатлены последние секунды перед пуском ракеты и непосредственно старт. Судя по кадрам, камера была установлена на расстоянии около 50 метров от передвижного ракетного комплекса.
Межконтинентальные баллистические ракеты — один из компонентов ядерной триады России наряду со стратегической авиацией и атомными подводными ракетоносцами.
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22.11.2017
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