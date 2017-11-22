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Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50 метров

23.11.2017 Lenta.ru 171 0
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Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М. Архивное фото
Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М. Архивное фото.
Источник: © AP Photo

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь-М". Видео создано в панорамном формате, что позволяет зрителю управлять камерой.



Ролик был снят во время октябрьской тренировки по управлению стратегическими ядерными силами России на космодроме Плесецк, пишет "Российская газета". В нем запечатлены последние секунды перед пуском ракеты и непосредственно старт. Судя по кадрам, камера была установлена на расстоянии около 50 метров от передвижного ракетного комплекса.

Межконтинентальные баллистические ракеты — один из компонентов ядерной триады России наряду со стратегической авиацией и атомными подводными ракетоносцами.
22.11.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Проекты
Плесецк
Ядерный щит

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