В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах
|
|
Баллистическая ракета «Скиф».
Источник: ckb-rubin.ru
В арсенал Вооруженных сил России входят гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф", сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом в среду, 22 ноября, передает ТАСС.
Бондарев, ранее командовавший воздушно-космическими силами, также напомнил, что на вооружении российской армии имеются стратегические бомбардировщики Ту-160, ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетные системы С-400, атомные подводные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты. Он отметил, что из трех основных родов войск на ВКС ложится особая нагрузка.
О завершении разработки баллистических ракет "Скиф" стало известно в мае 2013-го. Газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны России писала, что ракету планировалось испытать до июля того же года. Отмечалось, что создание боеприпаса, который способен в режиме ожидания находиться на морском или океанском дне и по команде поражать наземные и морские цели, велось по заказу военных. С того времени какой-либо официальной информации об этом вооружении не было.
По классификации НАТО обозначение "Скиф" (Skiff) присвоено жидкостным баллистическим ракетам подводных лодок серии Р-29РМ. На вооружении России в настоящее время стоят ракеты Р-29РМУ2 "Синева" и Р-29РМУ2.1 "Лайнер".
Ракеты "Синева" были разработаны ГРЦ имени академика В.П. Макеева. Есть ли общие черты у новой "донной" ракеты и Р-29РМУ2 советской разработки, неизвестно.
|
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2015 Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
22.11.2017 Бондарев: ВС РФ имеют гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф"
10.05.2017 Мир спасет красота русского оружия
28.03.2017 Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
19.01.2016 Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
10.01.2014 Силой оружия
14.03.2011 Большие желания и скромные возможности
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова