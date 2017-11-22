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В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах

23.11.2017 Lenta.ru 269 0
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Скиф
Баллистическая ракета «Скиф».
Источник: ckb-rubin.ru

В арсенал Вооруженных сил России входят гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф", сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом в среду, 22 ноября, передает ТАСС.

Бондарев, ранее командовавший воздушно-космическими силами, также напомнил, что на вооружении российской армии имеются стратегические бомбардировщики Ту-160, ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетные системы С-400, атомные подводные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты. Он отметил, что из трех основных родов войск на ВКС ложится особая нагрузка.

О завершении разработки баллистических ракет "Скиф" стало известно в мае 2013-го. Газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны России писала, что ракету планировалось испытать до июля того же года. Отмечалось, что создание боеприпаса, который способен в режиме ожидания находиться на морском или океанском дне и по команде поражать наземные и морские цели, велось по заказу военных. С того времени какой-либо официальной информации об этом вооружении не было.

По классификации НАТО обозначение "Скиф" (Skiff) присвоено жидкостным баллистическим ракетам подводных лодок серии Р-29РМ. На вооружении России в настоящее время стоят ракеты Р-29РМУ2 "Синева" и Р-29РМУ2.1 "Лайнер".

Ракеты "Синева" были разработаны ГРЦ имени академика В.П. Макеева. Есть ли общие черты у новой "донной" ракеты и Р-29РМУ2 советской разработки, неизвестно.
22.11.2017
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Р-29Р
Р-29РМУ2.1 Лайнер
РСМ-54
С-400 Триумф
Ту-160
Циркон-С 3М22
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