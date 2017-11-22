Бригадный комплект "Искандера-М" поступил в Сухопутные войска



Ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © Юрий Смитюк/TACC

В Минобороны сообщили, что экипажи соединения начали отработку практических действий на современном ракетном комплексе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" передан в среду личному составу ракетного соединения Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ. Церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр.

"Личному составу ракетной бригады были переданы несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации. Это уже одиннадцатое по счету ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса за последнее время", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что сейчас в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск, который расположен в Астраханской области, экипажи соединения начали отработку практических действий на современном ракетном комплексе.

"Завершающим этапом перевооружения ракетного соединения станут тактические учения. После чего весь личный состав соединения совершит передислокацию железнодорожным транспортом к месту постоянной дислокации", - сказали в Минобороны.

В ходе военно-технического форума "Армия-2017" Минобороны РФ и Конструкторское бюро машиностроения подписали дополнительное соглашение на сумму более 20 млрд руб. на поставку двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М".

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 кт ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.