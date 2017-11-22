Экипаж "Сообразительного" провел учения по противолодочной обороне в Аденском заливе
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Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.
Источник: Erne / forums.airbase.ru
Корвет отработал действия по перехвату подозрительного судна и самообороне от условного противника
КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Экипаж корвета "Сообразительный" Балтийского флота провел в Аденском заливе учения по организации противолодочной обороны, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В ходе учений по противолодочной обороне отработаны действия расчетов минно-торпедной боевой части по использованию противолодочного оружия для самообороны корабля от торпедной атаки условной подводной лодки", - рассказал он.
Также экипаж провел учения по перехвату подозрительного судна, при этом были задействованы вертолет Ка-27 и быстроходная лодка. Одним из элементов учений стало уничтожение условной плавающей мины.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане. Сейчас корвет "Бойкий" и танкер "Кола" выполняют задачи в Средиземном море, корвет "Сообразительный" - в Индийском океане.
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22.11.2017
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