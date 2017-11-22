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Экипаж "Сообразительного" провел учения по противолодочной обороне в Аденском заливе

23.11.2017 ТАСС 130 0
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Корвет "Сообразительный"
Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.
Источник: Erne / forums.airbase.ru

Корвет отработал действия по перехвату подозрительного судна и самообороне от условного противника

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Экипаж корвета "Сообразительный" Балтийского флота провел в Аденском заливе учения по организации противолодочной обороны, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В ходе учений по противолодочной обороне отработаны действия расчетов минно-торпедной боевой части по использованию противолодочного оружия для самообороны корабля от торпедной атаки условной подводной лодки", - рассказал он.

Также экипаж провел учения по перехвату подозрительного судна, при этом были задействованы вертолет Ка-27 и быстроходная лодка. Одним из элементов учений стало уничтожение условной плавающей мины.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане. Сейчас корвет "Бойкий" и танкер "Кола" выполняют задачи в Средиземном море, корвет "Сообразительный" - в Индийском океане.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Бойкий
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения

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