Готовься, Америка: российская бомбардировочная авиация может вскоре стать самой грозной силой



Опытный образец самолета "Ту-160М2".

Источник: © РИА Новости, Искандер Асабаев Опытный образец самолета "Ту-160М2".Источник: © РИА Новости, Искандер Асабаев

Модернизированный парк российских стратегических бомбардировщиков, включая новые производственные версии Ту-160М2, даст Кремлю больше возможностей для нанесения ударов обычными видами оружия по всему миру. В настоящее время Россия при нанесении высокоточных ударов большой дальности использует в основном крылатые ракеты "Калибр", пуск которых производится с подводных лодок. Однако с принятием на вооружение модернизированных бомбардировщиков, оснащенных малозаметными обычными ракетами большой дальности Х-101 и ракетами Х-102 в ядерном оснащении КБ "Радуга", Кремль получил более грозное оружие. А поскольку Россия все больше полагалась на ядерное оружие, видя в нем гарантию своей безопасности, теперь эта ее зависимость пошла на убыль.

"На плановой основе осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160м и Ту-95мс", - заявил начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов, выступая 7 ноября на коллегии Министерства обороны.

"На них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения. Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации".

Модернизация российской бомбардировочной авиации приведет к тому, что в России появится гораздо больше самолетов, способных нести крылатые ракеты. "Количество самолетов, способных применять новые крылатые ракеты, увеличилось более чем в 11 раз, доля современных стратегических ракетоносцев возросла по сравнению с 2012 годом на 53% и составила 75,7%", - сообщил Герасимов.

Модернизация самолетов очень важна, поскольку она снижает зависимость постсоветской России от ядерного оружия. "Неядерные силы сдерживания получили дальнейшее развитие, - заявил начальник Генштаба. - В оснащении вооруженных сил России был совершен настоящий прорыв в области высокоточного оружия большой дальности. Проводится модернизация дальней авиации, чтобы эти самолеты можно было оснастить новыми крылатыми ракетами Х-101".

Надо сказать, что по некоторым меркам русские в настоящее время находятся на переломном этапе.

"Мы уже достигли переломного момента даже без гиперзвукового оружия, потому что у нас есть "Калибр". Более того, у нас есть крылатая ракета воздушного базирования Х-101, обладающая колоссальной и непревзойденной дальностью в 4 500 километров", - рассказал The National Interest старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Василий Кашин.

"Сочетание Х-101 плюс стратегический бомбардировщик дает в определенном смысле глобальные ударные возможности, хотя сам самолет весьма медленный", - отметил он.

Получив ракету Х-101, российская бомбардировочная авиация сможет дополнить и даже заменить собой российский подводный флот, став главным ударным средством большой дальности. "В некоторой степени эта авиация сможет заменить военно-морской флот", - сказал Кашин.

"Я думаю, именно по этой причине вкладываются большие деньги в программу Ту-160М2. Они смогут одновременно наносить мощнейшие ракетные удары по всему миру".

Между тем, Россия продолжает разработку гиперзвукового оружия, которое еще больше снизит зависимость Москвы от ядерного арсенала.

"Развитие высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет позволят перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу", - отметил Герасимов.

Россия добивается немалых успехов в создании гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", которая обладает относительно небольшой дальностью. В ближайшее время Россия вряд ли станет создавать новое неядерное стратегическое оружие большой дальности.

"Я думаю, что до создания неядерного гиперзвукового стратегического оружия пока еще далеко", - отметил Кашин.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

The National Interest, США