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Путин прокомментировал итоги военных учений 2017 года

23.11.2017 РИА Новости 147 0
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Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратег
Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам прошедших в 2017 году военных учений выявлены определенные недостатки, и их нужно внимательно изучить.

"Хотел бы услышать сегодня ваши выводы, предложения, а именно какие проблемы возникли, какие позиции требуют доработки, уточнения", - сказал Путин в ходе совещания в Сочи.

Он сообщил, что в ходе учений "был успешно решен ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребности войск на местах".

"Проанализировать необходимо возможности оборонных предприятий еще раз по оперативному наращиванию объемов производства военной продукции. По итогам учений были выявлены определенные недостатки. Нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности", - заявил российский президент.
22.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения

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