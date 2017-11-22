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Академик Трутнев рассказал, как Россия совершенствует свое ядерное оружие

23.11.2017 РИА Новости 152 0
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В условиях запрета на ядерные испытания Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове выполняет работы, направленные на повышение эффективности российского ядерного оружия, сообщил в интервью РИА Новости легендарный ученый, первый заместитель научного руководителя по перспективным исследованиям ядерного центра Юрий Трутнев.

По его словам, несмотря на развитие новых видов оружия, в том числе гиперзвукового, для России остается необходимость в существовании ядерного оружия.

"Причем необходимость не просто в его существовании, но и совершенствовании. Мы этим занимаемся в нашем ядерном центре. Но не только этим, а и другими вещами, которые, скажем так, помогли бы ядерному оружию поразить врага", - сказал Трутнев.

Как следует из открытых материалов на сайте ядерного центра, речь идет о создании средств преодоления противоракетной обороны и разработке новых физических методов поддержания работоспособности ядерного оружия в условиях договора о взаимном запрещении ядерных испытаний.

Трутнев внес решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США, позволившего в конечном итоге обеспечить мир.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - предприятие госкорпорации "Росатом", крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные гражданские продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.
22.11.2017
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