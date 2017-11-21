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Асад совершает визит в Россию, а Гута охвачена новой трагедией

23.11.2017 InoPressa.ru 130 0
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Башар Асад и Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу на высшем уровне пытается скоординировать действия ВКС России и сирийской армии (слева — президент Башар Асад).
Источник: Reuters/Russian Defense Ministry

"Сегодня российские и сирийские СМИ сообщили о нетипичном официальном визите, который президент Сирии Башар Асад нанес своему российскому коллеге Владимиру Путину", - пишет корреспондент испанской El Mundo Луис Мигель Уртадо. По словам автора, пока в Сочи фотографы снимали двух лидеров, фоторепортер France Presse Бассам Хабие направлял объектив на мучительные сцены в Гуте, предместье Дамаска.


"По данным государственного информагентства SANA, Путин поздравил Асада с "успехами, достигнутыми в Сирии в сфере борьбы с терроризмом". Оба сошлись на том, что военные операции в Сирии "завершаются" и этот сценарий дает ход поискам "политического решения". Эта встреча предваряет саммит по сирийскому вопросу, который проведут в среду в Сочи высшие лица Ирана, Турции и России", - пишет автор.


Издание утверждает: "Вдали от этого величественного города, омываемого Черным морем, бомбардировки шестой день подряд продолжали наводить страх на Восточную Гуту. Десятки человек, в том числе многочисленные гражданские лица и даже целые семьи, погибли под градом ракет, авиабомб и предполагаемой химической атаки, которая обрушилась на этот анклав, контролируемый вооруженными группировками ультраконсервативной оппозиции".


Гута находится в одной из "зон деконфликтизации". Издание пишет: "На прошлой неделе салафистская группировка "Ахрар аш-Шам" нанесла атаку по военной базе в Гуте, что, на взгляд Сирийского наблюдательного пункта за правами человека, стало "предлогом" для этой последней и смертоносной кампании".


"Предполагается, что встречи в Сочи должны привести к устранению хаоса в Гуте", - замечает автор.


Луис Мигель Уртадо

El Mundo
21.11.2017
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