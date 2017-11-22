Жители Владивостока могут посетить японский эсминец "Хамагири"
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Встреча эскадренного миноносца МССО Японии Хамагири в порту Владивостока. 20 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Антон Балашов
Владивосток. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Эсминец морских сил самообороны (МССО) Японии "Хамагири", ошвартованный на 33 причале Корабельной набережной Владивостока, в среду открыт для посещения жителями и гостями краевого центра.
"Все желающие смогут посетить эскадренный миноносец, пришедший во Владивосток с неофициальным визитом, осмотреть его вооружение, а также в ходе экскурсии ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Японии", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.
Он отметил, что в первый день пребывания в главной базе ТОФ корабль посетили более 700 жителей и гостей Приморья.
Эсминец "Хамагири" в понедельник прибыл во Владивосток для участия в учении по поиску и спасению на море "Сарекс-2017" (SAREX (Search and Rescue Exercise)), которое пройдет 25 ноября в акватории залива Петра Великого.
Визит японских военных моряков продлится пять дней. В программе - обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками-тихоокеанцами, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.
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22.11.2017
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