Двигатель разбившегося в Хабаровском крае самолета планируют доставить в Чехию



Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае.

Источник: © РИА Новости / МЧС РФ Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае.Источник: © РИА Новости / МЧС РФ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в среду в Нелькан для проведения анализа авиакатастрофы прибудет комиссия с представителями авиационного комитета и завода - изготовителя самолета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Двигатель самолета, разбившегося 15 ноября у хабаровского села Нелькан, планируют доставить для проверок на завод-изготовитель в Чехию. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня комиссия с представителями авиационного комитета, министерства промышленности и транспорта, завода-изготовителя из Чехии будет доставлена в Нелькан для проведения анализа авиакатастрофы и принятия решения о доставке двигателя самолета на завод в Чехию", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что в среду в Хабаровском крае принято решение приостановить полеты самолетов L-410.

Самолеты L-410 производятся в Чехии на заводе компании Aircraft Industries (более известный под брендом Let Kunovice) в городе Куновице. На заводе работает 920 человек. Предприятие производит самолет по полному производственному циклу - есть собственные линии поверхностной обработки материалов, лакокрасочное производство, механический цех, сборочные цеха, конструкторское бюро и аэропорт.

15 ноября самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек - пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок.

По данным пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту крушения самолета у села Нелькан Хабаровского края отрабатывают две версии случившегося: возможная ошибка пилотирования и технические неисправности.