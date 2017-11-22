Двигатель разбившегося в Хабаровском крае самолета планируют доставить в Чехию
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Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае.
Источник: © РИА Новости / МЧС РФ
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в среду в Нелькан для проведения анализа авиакатастрофы прибудет комиссия с представителями авиационного комитета и завода - изготовителя самолета
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Двигатель самолета, разбившегося 15 ноября у хабаровского села Нелькан, планируют доставить для проверок на завод-изготовитель в Чехию. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"Сегодня комиссия с представителями авиационного комитета, министерства промышленности и транспорта, завода-изготовителя из Чехии будет доставлена в Нелькан для проведения анализа авиакатастрофы и принятия решения о доставке двигателя самолета на завод в Чехию", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что в среду в Хабаровском крае принято решение приостановить полеты самолетов L-410.
Самолеты L-410 производятся в Чехии на заводе компании Aircraft Industries (более известный под брендом Let Kunovice) в городе Куновице. На заводе работает 920 человек. Предприятие производит самолет по полному производственному циклу - есть собственные линии поверхностной обработки материалов, лакокрасочное производство, механический цех, сборочные цеха, конструкторское бюро и аэропорт.
15 ноября самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек - пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок.
По данным пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту крушения самолета у села Нелькан Хабаровского края отрабатывают две версии случившегося: возможная ошибка пилотирования и технические неисправности.
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22.11.2017
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