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СМИ: в зоне поиска аргентинской подлодки зафиксирован сигнал

23.11.2017 ТАСС 103 0
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Корабль, участвующий в поисках подводной лодки, выходит из базы Мар-дель-Плате
Корабль, участвующий в поисках подводной лодки, выходит из базы Мар-дель-Плате.
Источник: © AP Photo/Marina Devo

Как сообщила газета Clarin, к месту направлены несколько морских судов и самолетов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Несколько морских судов и самолетов, задействованных в поиске пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan, направлены к месту, где был зафиксирован некий сигнал. Об этом во вторник сообщила на своем сайте газета Clarin.

По ее данным, зона нового поиска находится в 426 км от побережья провинции Рио-Негро (центральная часть страны). Официального подтверждения этой информации нет.

Clarin также сообщает о "тепловом пятне", которое якобы обнаружил радаром самолет ВМС США. Оно может свидетельствовать о наличии металлического объекта на глубине 70 м в 300 км от побережья провинции Чубут, расположенной к югу от Рио-Негро.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Согласно информации ВМС, активный поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной.
22.11.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Аргентина
США

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