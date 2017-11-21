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ЕС будет непросто оптимизировать свой ВПК, заявил Чижов

23.11.2017 РИА Новости 106 0
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Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Геннадий Мельник

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу будет непросто проводить оптимизацию своего военно-промышленного комплекса с ориентацией на собственных производителей, сказал РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Ранее в ноябре 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO). Оно позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что решение о запуске такого сотрудничества будет принято в декабре.

Чижов так ответил на вопрос о том, чего можно ожидать от реализации PESCO: "Я думаю, они, во-первых, будут продолжать то, что фактически уже шло в рамках Европейского оборонного агентства. Я имею в виду оптимизацию военно-промышленного комплекса Евросоюза, потому что, как говорят представители ЕС, в США две модели танков, а в Евросоюзе - более 20".

"Участники Pesco при этом, как ожидается, будут ориентироваться на отечественных, то есть на европейских производителей. Это, конечно, будет для ЕС непросто, потому что некоторые страны Евросоюза предпочитают за оружием обращаться в другие страны, к примеру в США, а кое-кто даже в Россию", - сказал Чижов.
21.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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