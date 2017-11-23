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Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем

23.11.2017 РИА Новости 142 1
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Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Argentina Navy

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Шанс найти пропавшую подводную лодку "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, пока там не закончился кислород, невелик, так как на субмарине такого типа ресурсы ограничены, сообщил РИА Новости Владимир Баранов, директор компании "ИнвестСтройТрест", занимающейся экспедированием морских грузов в странах Азии.

"Меня в свое время учили работать на подводной лодке… Эта подлодка - дизельная, и у нее упрощенное устройство по сравнению с атомоходами. Она более легкая, на ней совершенно ограничен запас воздуха, ограничены ресурсы. К сожалению, поэтому, наверное, ее уже будет сложно найти с живым экипажем. Но будем надеяться на лучшее", - сказал собеседник.

Субмарина "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж корабля сообщил о возникшей аварии.

Пропавшее судно было построено в Германии и включено в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Его длина составляет 66 метров, скорость развивается до 25 узлов.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Аргентина
Германия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13334
№1
23.11.2017 02:05
Отправьте туда пару Ту-142 с Каменного ручья. Можно вместе с Ил-78. Если не найдут, то хоть участие покажут. В дальнейшем зачтется при заключении контрактов. Можно было бы Белоусова послать, но пока дойдет спасать будет поздно.
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