В Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения
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Учения корабельных сил Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Учения по противодействию терроризму поведены в корабельных соединениях и в воинских частях Каспийской флотилии в городах Астрахань, Махачкала и Каспийск, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В учебных мероприятиях были задействованы более 500 военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии. "В пунктах базирования кораблей были отработаны действия дежурно-вахтенной службы соединений и экипажей кораблей при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп", - сказал Астафьев.
Патрульные и дежурные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования. В целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения. После отработки задач патрульными катерами водолазные группы спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.
Подразделения морской пехоты в Каспийске провели учение по отражению нападения террористической группы на военный городок. Целью учения стала проверка организация взаимодействия дежурной службы части с подразделениями антитеррора. По легенде учения боевики захватили транспорт воинской части и совершили попытку проникновения на территорию городка через контрольно-пропускной пункт.
Наряд по контрольно-пропускном пункте, заняв оборону, не допустил прорыва боевиков на территорию части, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие произвели окружение и уничтожение террористов. Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.
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22.11.2017
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