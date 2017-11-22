В Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения



Учения корабельных сил Каспийской флотилии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов Учения корабельных сил Каспийской флотилии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Учения по противодействию терроризму поведены в корабельных соединениях и в воинских частях Каспийской флотилии в городах Астрахань, Махачкала и Каспийск, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В учебных мероприятиях были задействованы более 500 военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии. "В пунктах базирования кораблей были отработаны действия дежурно-вахтенной службы соединений и экипажей кораблей при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп", - сказал Астафьев.

Патрульные и дежурные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования. В целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения. После отработки задач патрульными катерами водолазные группы спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

Подразделения морской пехоты в Каспийске провели учение по отражению нападения террористической группы на военный городок. Целью учения стала проверка организация взаимодействия дежурной службы части с подразделениями антитеррора. По легенде учения боевики захватили транспорт воинской части и совершили попытку проникновения на территорию городка через контрольно-пропускной пункт.

Наряд по контрольно-пропускном пункте, заняв оборону, не допустил прорыва боевиков на территорию части, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие произвели окружение и уничтожение террористов. Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.